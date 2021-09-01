Виробництво винограду скоротилося на чверть: названо причини

За останні п'ять років площі плодоносних виноградників в Україні зменшилися на 13%. У минулому році вони становили 37,2 тис. га. Також на 25% скоротилися обсяги виробництва винограду - до 281 тис. т, повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ).

Низька врожайність в минулому році пов'язана з засухами в південних регіонах, де вирощується більшість продукції. Так, 60% винограду виробляється в Одеській області. Далі йдуть Закарпатська, Миколаївська та Херсонська області, на які припадає 10%, 8% і 7% виробництва відповідно.

Крім того, імпортні поставки винограду значно перевищують експорт. При цьому обсяги імпорту безпосередньо залежать від рівня внутрішнього виробництва.

Так, в сезони з низьким збором продукції Україна закуповує по 40-45 тис. т, а в більш сприятливі - 20-30 тис. т.

Більшість винограду на український ринок поставляє Туреччина. У минулому році з цієї країни доставили 45 тис. т, або 79% від загальних обсягів. Також Україна купувала виноград в Молдові (6%), Єгипті (3%), Перу (3%), а також Італії (2%).

"У цьому році врожайність винограду буде неоднорідною. На західній Україні та в господарствах південної України, де здійснювалося зрошення минулого року, урожай хороший незважаючи на затяжну холодну весну", - розповіла аналітик Світлана Литвин.

За її словами, господарства півдня мають гірші показники врожайності. При цьому в цілому урожай винограду в цьому році очікується вище в порівнянні з 2020-м.