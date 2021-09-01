Зіркові ведучі та повернення головних музичних новин: що покажуть на М1 у новому сезоні

Сезон "осінь-2021" є особливим для культового музичного телеканалу України М1: у грудні він відзначатиме 20-й день народження! Святкування починаються вже з вересня, коли в ефір вийде офіційна "перша ластівка" гучного ювілею — проєкт "M1 Stories 2.0". 20 років, 20 унікальних випусків, 400 кліпів і Потап у ролі ведучого, повідомляє Обозреватель.

Потап постане у ролі ведучого

Ще однією абсолютною новинкою телеефіру стане програма "Collection M1". Головними героями прем'єри є зірки світового масштабу, їхні визначні музичні відео та невідомі факти з біографії. Ведучий "Collection M1" — артист нового покоління української музики Артем Пивоваров. До слова, це його дебют на телебаченні в такому статусі.

Ведучий "Collection M1" – Артем Пивоваров.

Лічені місяці лишилися й до головної музичної події року – церемонії премії "M1 Music Awards", яка цього разу точно буде особливою! Аби глядачі М1 першими дізналися всі деталі підготовки грандіозного шоу, телеканал запускає оновлені випуски новин. Відтепер обличчями й голосами "M1 Music Awards News" будуть Денис Жупник, Андрій Чорновол і Нікіта Добринін.

Змін зазнало і графічне оформлення каналу. Спеціально до 20-річчя Першого музичного його логотип оновився з М1 на М1 2.0! В ефірі з‘явилися й нові digital-персонажі заставок, які точно завоюють увагу та симпатію глядачів. Їхньою розробкою опікувалася, як і попередні телесезони, команда M1 Design.

Церемонія премії "M1 Music Awards" цього разу буде особливою

Змін зазнало і графічне оформлення каналу

Розробкою графічного оформлення каналу опікувалася команда M1 Design.

Незмінними для М1 залишаться улюблені музичні чарти, найсвіжіші кліпи в "Міністерстві Прем'єр" і "будильники вихідного дня" в рамках "WEEKEND SHOW" Оля Цибульська та Віталій Козловський.