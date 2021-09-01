Байден і Зеленський оголосять про початок діалогу з протидії "ПП-2"
Президент США Джо Байден і його український колега Володимир Зеленський в середу мають намір оголосити про запуск діалогу з енергетики та клімату, метою якого буде, в тому числі, рішення проблем, пов'язаних з впливом газопроводу "Північний потік 2", повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Говорячи про енергетику, президенти оголосять про нові ініціативи по боротьбі з кліматичною кризою і зміцненню енергетичної безпеки України, в тому числі про запуск оновленого стратегічного діалогу з енергетики та клімату, на чолі якого стане міністерство енергетики США", - цитує Білий дім слова високопоставленого офіційного представника адміністрації з телефонного брифінгу.
"Мета цього діалогу полягає в тому, щоб продовжити вирішувати проблеми впливу "Північного потоку 2", - уточнив чиновник.
Він вказав, що серед іншого цей діалог буде націлений на
"залучення інвестицій з енергетичної безпеки за допомогою реформ, скорочення викидів парникових газів, а також вивчення інших ініціатив у сфері зміни клімату".
Крім того, в Білому домі заявили, що продовжать підтримувати народ України,
"потерпілий у результаті кризи з Росією на сході" країни. Так, Вашингтон надасть Києву додатково $ 45 млн гуманітарної допомоги.
На брифінгу високопоставлений представник адміністрації Білого дому запевнив, що США збираються продовжити обговорювати з Україною ситуацію з Росією у сфері безпеки і стежити за
"агресивними діями Росії" в регіоні.
"Президент буде з нетерпінням чекати більш докладної інформації від президента Зеленського з приводу нинішньої ситуації в плані безпеки", - підкреслив чиновник.
Президент США Джо Байден у середу прийме президента України Володимира Зеленського в Білому домі.