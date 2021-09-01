Байден і Зеленський оголосять про початок діалогу з протидії "ПП-2"

Президент США Джо Байден і його український колега Володимир Зеленський в середу мають намір оголосити про запуск діалогу з енергетики та клімату, метою якого буде, в тому числі, рішення проблем, пов'язаних з впливом газопроводу "Північний потік 2", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Говорячи про енергетику, президенти оголосять про нові ініціативи по боротьбі з кліматичною кризою і зміцненню енергетичної безпеки України, в тому числі про запуск оновленого стратегічного діалогу з енергетики та клімату, на чолі якого стане міністерство енергетики США" , - цитує Білий дім слова високопоставленого офіційного представника адміністрації з телефонного брифінгу.

"Мета цього діалогу полягає в тому, щоб продовжити вирішувати проблеми впливу "Північного потоку 2 ", - уточнив чиновник.

Він вказав, що серед іншого цей діалог буде націлений на "залучення інвестицій з енергетичної безпеки за допомогою реформ, скорочення викидів парникових газів, а також вивчення інших ініціатив у сфері зміни клімату".

Крім того, в Білому домі заявили, що продовжать підтримувати народ України, "потерпілий у результаті кризи з Росією на сході" країни. Так, Вашингтон надасть Києву додатково $ 45 млн гуманітарної допомоги.

На брифінгу високопоставлений представник адміністрації Білого дому запевнив, що США збираються продовжити обговорювати з Україною ситуацію з Росією у сфері безпеки і стежити за "агресивними діями Росії" в регіоні.

"Президент буде з нетерпінням чекати більш докладної інформації від президента Зеленського з приводу нинішньої ситуації в плані безпеки" , - підкреслив чиновник.

Президент США Джо Байден у середу прийме президента України Володимира Зеленського в Білому домі.