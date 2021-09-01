На покинутому складі виявили колекцію автомобілів

У Великобританії виявили вражаючу колекцію покинутих автомобілів. Це одна з найбільших «гаражних знахідок» останніх років, повідомляє АвтоПортал.

Машини зберігалися на покинутому складі на півночі Лондона. Сумарно було нараховано 174 автомобіля, відносяться вони до минулого століття.

Більшість з них - це класичні моделі, серед яких є рідкісні Мерседеси, БМВ, Фольксвагени.

Особливий інтерес представляють, мабуть, Porsche 911 1973 року випуску, Mercedes-Benz 220 1971 року Mercedes-Benz Ponton 1960-х років, кілька Mercedes-Benz SL, BMW 2002. Але і є і популярні моделі на кшталт Volkswagen T1, Т2 і Т3 , Volkswagen Kafer (він же - Жук), універсал Mercedes-Benz W123 і інші.

Автомобілі перебувають на складі досить довго - відомо, що вони не бачили доріг щонайменше з 2016 року. Крім того, на тривалий простій вказує товстий шар пилу. На жаль, на деяких з них видно вогнища корозії, у інших же примірників не вистачає комплектуючих.

Втім, зовсім скоро машини знайдуть нових власників - їх виставлять на аукціон на наступному тижні. Попередній показ кинутої ретро-техніки вже відбувся, на ньому побував YouTube-блогер TheTFJJ, який і зняв репортаж про знахідку.