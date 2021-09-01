РФ поставить Білорусі озброєння власного виробництва

Президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні під час спілкування з журналістами розповів про плановані поставки в країну озброєння і техніки російського виробництва, повідомляє Белта.

За словами глави держави, це десятки літаків, вертольотів, засоби ППО, можливо і С-400.

"Найближчим часом (я підписав позавчора розпорядження) з Російської Федерації поставлять нам (не буду говорити, які гроші і що) десятки літаків, десятки вертольотів, найважливішого озброєння ППО. Може бути, навіть C-400. Нам вони дуже потрібні, я вже про це говорив ", - заявив Президент.