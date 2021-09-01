РФ поставить Білорусі озброєння власного виробництва
Президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні під час спілкування з журналістами розповів про плановані поставки в країну озброєння і техніки російського виробництва, повідомляє Белта.
За словами глави держави, це десятки літаків, вертольотів, засоби ППО, можливо і С-400.
"Найближчим часом (я підписав позавчора розпорядження) з Російської Федерації поставлять нам (не буду говорити, які гроші і що) десятки літаків, десятки вертольотів, найважливішого озброєння ППО. Може бути, навіть C-400. Нам вони дуже потрібні, я вже про це говорив", - заявив Президент.
"Словом, найсучасніше обладнання. Ми дооснастимось. Якщо ми побачимо на навчаннях ("Захід-2021". - ред), що нам потрібно щось ще, значить ми купимо у Російської Федерації і поставимо на озброєння", - додав Олександр Лукашенко.