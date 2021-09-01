Xiaomi вступила в конкуренцію з Tesla

Китайський виробник смартфонів Xiaomi офіційно зареєстрував бізнес з виробництва електрокарів. Як заявили в компанії, підрозділ вступив у «важливу фазу розвитку», повідомляє "Лента.ру".

Дочірня компанія отримала назву Xiaomi EV, а її статутний капітал склав 10 мільярдів юанів (1,55 мільярда доларів). У підрозділі зараз працюють 300 співробітників під керівництвом засновника і генерального директора групи Лей Цзюня. На тлі новин про запуск виробництва акції Xiaomi на торгах 1 вересня дорожчали, на максимумі зростання доходило до 2 відсотків.

Компанія повідомила, що команда з виробництва електромобілів провела масштабне призначене для користувача дослідження за останні п'ять років і відвідала партнерів по індустрії. Тепер Xiaomi EV залишилося представити свою модель автомобіля. Серед конкурентів компанії є і китайські стартапи, такі як Nio, Xpeng і Li Auto, і відомі виробники світового рівня на кшталт Tesla.

У березні Xiaomi заявила, що планує запустити виробництво електромобілів і інвестувати 10 мільярдів доларів в наступні десять років. У серпні фірма зробила ще один крок на шляху до створення своїх машин: Xiaomi придбала компанію по автономному водінню Deepmotion. Сума угоди склала 77,37 мільйона доларів. Купівля покликана «підвищити технологічну конкурентоспроможність» Xiaomi на тісному ринку електромобілів.