Greenpeace подала в суд на Великобританію

Міжнародна екологічна організація Greenpeace подала до суду на владу Великобританії. Уряд раніше видав дозволи на буріння нафтових свердловин у Північному морі, в тому числі компанії BP, повідомляє Лента.Ру.

Це перший раз, коли дозвіл на буріння буде оскаржено в суді.

"Обурює, що уряд Великобританії регулярно "штампує" дозволи на видобуток нафти, повністю ігноруючи вплив цього на клімат" , - сказала представник організації Мела Еванса.

Раніше торгова асоціація Oil & Gas UK повідомила, що британському уряду слід підтримати 18 нових проектів у Північному морі для стабільного забезпечення країни енергоресурсами.

У січні-березні цього року Великобританія змушена була імпортувати 56 відсотків природного газу (на вісім відсотків більше в річному вираженні). Зниження внутрішнього виробництва нафти і газу може зробити Великобританію більш залежною від інших країн, побоюються в Oil & Gas.