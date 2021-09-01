На Прикарпатті у квартирі вибухнула граната

У місті Калуш Івано-Франківської області вибухнула граната у квартирі п'ятиповерхового житлового будинку, повідомляє Слово і діло.

«Вчора о 20:15 в поліцію надійшло повідомлення від чоловіка про те, що у квартирі він виявив свого сина з тілесними ушкодженнями» , - йдеться в повідомленні.

Як згодом встановили правоохоронці, мешканці будинку близько 16:00 почули звук, схожий на вибух, але не зорієнтувалися, де він прозвучав.

Уже на місці вибуху поліція знайшла тіло 51-річного чоловіка, який помер від травм, імовірно - отриманих в результаті вибуху гранати.

На місці події працюють криміналісти, призначені експертизи.

Відкрито кримінальну справу за попередньої кваліфікації - ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з додатковою кваліфікацією - нещасний випадок) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) УКУ.

Відзначимо, за інформацією місцевих ЗМІ, загиблим був ветеран АТО.

Тривають слідчі дії.