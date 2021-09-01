На маршрути в Харкові вийшли нові автобуси

У Харкові сьогодні відновило роботу з перевезення пасажирів комунальне транспортне підприємство міста. На маршрути вийшли перші 12 автобусів Karsan, які місто закупило на умовах фінансового лізингу, повідомляє Autoconsulting.

Всього ж в Харкові планують закупити 150 автобусів турецького виробництва Karsan двох моделей: Jest + і Atak.

Цією великою партією Харків має намір навести порядок на маршрутах в місті, де приватні перевізники не завжди забезпечують належний сервіс перевезення пасажирів.

Це поки найбільша поставка турецьких автобусів на український ринок. Раніше перевагу турецьким моделям віддали в Івано-Франківську, але там вибір був зроблений на користь 12-метрових автобусів Guleryur Cobra GD 272 LF, а потім придбали ще партію більш компактних моделей.