Скандальне ДТП з Трухіним: у "СН" заявили, що не тиснули на ЗМІ

Голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко заперечив вплив політсили на видалення інформації про ДТП з нардепом Олександром Трухіних з новинних сайтів. Про це він сказав в інтерв'ю, повідомляє Новое время.

"Ми нікого нічого видаляти не змушували. Це точно не до нас питання. У нас точно одна з найпрозоріших та найбільш впорядкованих систем роботи із засобами масової інформації в країні, з точки зору політики", - сказав він.

Корнієнко додав, що звинувачення в тому, що "ми тиснемо на журналістів, принаймні повинні бути чимось підкріплені".

На зауваження про те, що журналісти самі по собі не могли видаляти новини, Корнієнко відповів:

"Це ж не обов'язково, це може бути якась взагалі піар-війна".

На його думку, в Трухіна можуть бути вороги через роботу в Полтавській області та посаду заступника голови бюджетного комітету.

Нагадаємо, 23 серпня на Бориспільській трасі при в'їзді в Київ відбулося ДТП, в результаті якого тілесні ушкодження отримали шість осіб. Серед постраждалих є двоє дітей, а також голова комітету арбітрів Федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник.

Як повідомило видання ІА "Центр новин", посилаючись на очевидців аварії, нардеп Слуги народу Олександр Трухін був за кермом автомобіля марки "Audi". Він не дотримався безпечної дистанції та на великій швидкості скоїв наїзд на автомобіль марки "Ford", який в свою чергу протаранив автомобіль "Daewoo".

Очевидці подій розповідають ЗМІ, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння.

Через кілька днів після ДТП за участю Олександра Трухіна десятки українських ЗМІ видалили або змінили новина про це. Зокрема, головний редактор видання Трибуна Олег Щербаков заявив, що йому на пошту надійшла пропозиція зняти новину про ДТП за участю нардепа в обмін на компенсацію.