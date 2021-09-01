Місячний рибальський календар на вересень 2021 рік

Поступово життя водних мешканців завмирає. Пізній світанок і ранній захід змушують рибалок діяти швидше. І все ж в задоволення від риболовлі отримуєш одна з, ніж в травні або липні, повідомляє Дом рыболова.

Найкращими вважаються дні, коли погода стійко похмура, але тиха, а ще краще тепла, особливо якщо потепління настало після значних холодів.

Перспективні дні в плані відмінного клювання у вересні: 1, 2, з 11 по 16, а так само з 28 по 30 число місяця.

Дні, коли очікується хороше клювання риби: 3, 4, 10, з 17 по 19, 25-27.

Погане клювання риби: з 5 по 9, з 20 по 24.

Риба в вересні обережніше, але плотва, підлящик, язь і голавль все ще добре беруть на тваринні насадки: опариша, короїда, червя або мотиля. Триває ловля пічкура, йоржа і ротана. Ловити їх найкраще днем, але і ввечері вони непогано беруть на хробака і мотиля. Активність перед зимівлею проявляє короп. Нагулюють жир сазан і карась. На обриву і під обривами берегів, на глибині та ямах можна вивудити судака, голавля або миня, що прокинувся від літньої сплячки.

Якщо вересні випаде дощовим і вогким, великого улову не чекай: риба перестає харчуватися, мало рухається, як би впадаючи в заціпеніння.

У міру зниження плюсової температури відмирають водорості. Вода стає чистішим і прозорішим, а риба обережніше - підгодовування тепер менш ефективна, слід підвищити маскування снастей і краще маскуватися самому. Риба починає збиватися в зграї і йти на глибину.

Короп, лин і карась вже майже не беруть, проте якщо помітно тепло, попадається сом. Минь непогано бере вночі, виходячи до перекатів і крутих берегів, затіненим рослинністю. Починається осінній жор щуки. Вона тримається в тих же місцях, що і в серпні.

Впроводку або на поплавкову вудку ловлять окуня на малька. Плотва в цей час ще підходить до берегів в надії поживитися личинками і водними комахами, що живуть на водоростях, в коряжнике і каменях. У теплі дні вона ловиться на опариша, пшеницю, черв'ячка, вівсянку, хлібний м'якуш. В озерах непогані результати дають мотиль і опариш.

У першій половині ночі, вранці та протягом всього дня хороше клювання ляща, густери, чехоні, головня, язя спостерігається на донні снасті на значних глибинах. Насадкою служать невеликий кожушок, гроно черв'яків-подлистніков, для головня підійде маленьке жабеня і мальок. На узкотелого живця клюють жерех і судак.

До кінця місяця вночі, особливо при похолоданні, добре бере минь. Клювання судака ближче до жовтня слабшає, він ловиться на глибоких ямах кружками й стрімким блеснением, гірше бере і головень. Щука і раніше клює на живця і штучні приманки. Добутливим можуть бути літні жерлиці-рогульки, підвішені на уткнутих в мул жердинах уздовж прибережних водоростей, краща насадка - маленька плітка. Літня блешня, спінінг, кружки, поплавочная вудка, донка і в кінці місяця дають непогані результати.