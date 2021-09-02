Магнітна буря потужністю 5 балів вдарить по серцю і судинах

Магнітна буря потужністю 5 балів вдарить по серцю і судинах

2 вересня в Україні очікується магнітна буря, яка досягне сили 5 балів. Такі удари бувають дуже рідко, тому для метеозалежних людей це буде важкий день, повідомляє УНИАН.

Магнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може відбитися на здоров'ї.

Магнітна буря очікується в четвер 2 вересня і досягне сили 5 балів. "Штормити" буде всю першу половину дня, а пік прийдеться на 6 ранку. Наступне невелике підвищення сонячної активності варто очікувати 3 вересня. Більше у вересні магнітних бур не буде, проте прогноз на місяць неточний і може змінитися з часом.

У період підвищеної активності можуть виникнути такі симптоми:

  • головний біль;
  • запаморочення;
  • нудота;
  • біль в серці;
  • підвищений артеріальний тиск;
  • біль у м'язах і суглобах;
  • сонливість або безсоння.

Щоб полегшити свій стан у важкий період, важливо дотримуватися здорового способу життя.

  1. Відмовтеся від куріння, алкоголю, вживання кави.
  2. Лягайте спати в один і той же час.
  3. Пийте більше зеленого і трав'яного чаю.
  4. Більше часу проводите на вулиці.
  5. Обмежте вживання жирних, смажених, гострих страв.
  6. Приймайте контрастний душ.
Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics