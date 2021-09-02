Магнітна буря потужністю 5 балів вдарить по серцю і судинах
2 вересня в Україні очікується магнітна буря, яка досягне сили 5 балів. Такі удари бувають дуже рідко, тому для метеозалежних людей це буде важкий день, повідомляє УНИАН.
Магнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може відбитися на здоров'ї.
Магнітна буря очікується в четвер 2 вересня і досягне сили 5 балів. "Штормити" буде всю першу половину дня, а пік прийдеться на 6 ранку. Наступне невелике підвищення сонячної активності варто очікувати 3 вересня. Більше у вересні магнітних бур не буде, проте прогноз на місяць неточний і може змінитися з часом.
У період підвищеної активності можуть виникнути такі симптоми:
- головний біль;
- запаморочення;
- нудота;
- біль в серці;
- підвищений артеріальний тиск;
- біль у м'язах і суглобах;
- сонливість або безсоння.
Щоб полегшити свій стан у важкий період, важливо дотримуватися здорового способу життя.
- Відмовтеся від куріння, алкоголю, вживання кави.
- Лягайте спати в один і той же час.
- Пийте більше зеленого і трав'яного чаю.
- Більше часу проводите на вулиці.
- Обмежте вживання жирних, смажених, гострих страв.
- Приймайте контрастний душ.