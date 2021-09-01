Пенелопа Крус з’явилася у Венеції в білосніжному твіді від Chanel: стильні фото

Кінозірки, журі та учасники 78-го Венеційського кінофестивалю починають збиратися в Італії, щоб ввечері відвідати урочисту церемонію відкриття. Пенелопа Крус прилетіла до Венеції однією з перших та показала стильний білосніжний образ, повідомляє 24 Канал.

Сьогодні, 1 вересня 2021 року, на острові Лідо відкриється 78-й щорічний Венеційський міжнародний кінофестиваль. Він триватиме до 11 вересня і покаже найочікуваніші прем’єри для шанувальників.

Пенелопа Крус показала лук від французької компанії Chanel. Актриса з’явилася у білому вбранні, а свій образ доповнила сумочкою Chanel Boy, сонцезахисними чорними окулярами та елегантними білими туфлями з високим каблуком.

Фото из инстаграма bestofpenelopecruz

Пенелопа Крус в Италии / Фото из инстаграма bestofpenelopecruz

На своїй офіційній ютуб-сторінці зірка поділилася спільними фото з режисером Педром Альмодоваром та командою фільму "Паралельні матері", де вона зіграла головну роль.

Нагадаємо, стрічка Педро Альмодовара "Паралельні матері" з Пенелопою Крус стане фільмом-відкриттям 78-го Венеційського кінофестивалю.