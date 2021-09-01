Папа Римський осоромився, процитувавши Путіна замість Меркель

Папа Римський Франциск процитував президента РФ Володимира Путіна, критикуючи Захід через хаос в Афганістані, повідомляє Деловая столица.

Понтифік засудив дії США і їхніх союзників в Афганістані, розцінивши місію Заходу як спробу нав'язати іншій державі чужі цінності. При цьому Папа Римський процитував російського лідера Володимира Путіна, вважаючи, що посилається на слова канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

"Даючи інтерв'ю іспанській радіостанції про новий політичний ландшафт, який складається в Афганістані після того, як Сполучені Штати та їхні партнери покинули країну, Папа Римський Франциск сказав, що відповість цитатою, яку він приписав канцлеру ФРН, назвавши її "однією з найбільших політичних фігур у світі" , — повідомляє видання.

Папа Франциск назвав "безвідповідальною" політику нав'язування власних цінностей іншим державам і розкритикував спроби будувати демократію в чужих країнах без урахування історичних, етнічних і релігійних особливостей інших народів і їхніх традицій.

Однак ця цитата належить зовсім не Меркель. Це слова президента РФ, який виголосив їх під час пресконференції за підсумками зустрічі з канцлеркою ФРН під час її візиту в Москву.