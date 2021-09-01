Air France продовжила безкоштовне повернення та обмін квитків

Авіакомпанія Air France продовжила дію спеціальних правил, які дозволяють змінювати або здавати квитки без штрафів, повідомляє Avianews.

Дію спецправил продовжено до 31 березня 2022 року.

Air France дозволяє змінювати як дату вильоту, так і маршрут.

Авіакомпанія не стягує за це будь-яких зборів, але якщо ціна нового квитка виявиться вище, пасажиру виставлять рахунок на доплату.

Повернути квиток можна без штрафу, якщо такі правила передбачені тарифом.

В авіакомпанії відзначили, що якщо пасажир вилітає 10 жовтня, за поверненням або обміном квитка необхідно звернутися до 9 жовтня. При цьому не потрібно надавати якісь довідки або пояснювати причини відмови від перельоту.