На Львівщині завершився капремонт прикордонної дороги

На Львівщині завершили капітальний ремонт автомобільної дороги Т-14-20 Яворів – Грушів, яка веде до КПП "Грушів – Будомєж" на українсько-польському кордоні.

Про це повідомляє Укравтодор.

19,5 км дороги відновили у рамках міжнародної ініціативи "Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до українського-польського кордону" та програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Ремонт автошляху і трьох мостових переходів стартував у серпні 2020 року.

"Багато років дорога Яворів – Грушів існувала лише на карті, однак насправді це був лише напрямок з чималою ямковістю та, подекуди, відсутнім твердим покриттям. Зараз ми маємо вже повністю відремонтований автошлях, їхати яким набагато комфортніше і безпечніше" , - повідомляє Укравтодор.

Маршрут часто використовують як "запасний варіант" при великих чергах на КПП "Краковець" або "Рава-Руська".

Як зазначається, реалізація проєкту була передбачена в рамках реалізації Договору між урядом України та урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги від 09.09.2015 р. Так званий "польський кредит" мав запрацювати ще у 2016 році, але по факту нічого не було зроблено. Реальний старт програми відбувся торік.

Окрім дороги Яворів – Грушів, ремонтні роботи проводять на прикордонних ділянках: Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич - Стрий км 0+000 – км 46+435, Т-14-01 КПП "Смільниця" - Старий Самбір км 14+950 - км 17+950, Т-14-04 Червоноград – Рава-Руська км 3+137 – км 56+307.