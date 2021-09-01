В Україні з'явився новий бренд позашляховиків

"АГСОЛКО Україна" продовжує розширювати свій портфель брендів і знайомити українських споживачів з провідними виробниками техніки Китайської Народної Республіки. Тепер в лінійці представлених брендів - позашляхові автомобілі BAW, повідомляє Autoconsulting.

BAW (Beijing Automobile Works Co., Ltd.) - це другий найбільший виробник автомобілів в Китаї, створений в 1958 році. Завод є провідним підприємством з випуску легких позашляховиків і військової техніки. BAW сміливо можна назвати колискою пекінської автомобільної галузі. Більше 60 років завод виробляє внедорожную техніку і справедливо отримав звання «Традиційного виробника військових позашляховиків».

BAW - офіційний постачальник армії КНР. Сумарна кількість реалізованих позашляхових машин становить понад 1 млн одиниць. Завод має виробничі потужності в п'яти регіонах Китаю та Південно-Африканської республіки. Аскетичні, спрямовані в першу чергу на відповідність функціональним вимогам, машини BAW є №1 серед позашляховиків Китаю.

WARRIOR 2043 - це цивільна версія машин командування армії Китаю. Надійні потужні двигуни, повний привід, рамна конструкція, прямі лінії кузова, створені не за трендами моди, а для вирішення функціональних завдань, унікальна для класу вантажопідйомність 1800 кг, практичність у всьому - все це робить WARRIOR вірним і надійним помічником для виконання найскладніших завдань!

Переваги автомобілів BAW Warrior:

• Високі прохідність і мобільність

• Можливість обладнання під будь-які завдання

• Вантажопідйомність 1800 кг!

В Україні пропонується дві версії пікапа BAW з однорядною і дворядною кабіною. Вартість стартує від 777 тис. грн.