МОЗ України співпрацюватиме з США

Міністерство охорони здоров'я України та Міністерство охорони здоров'я США співпрацюватимуть у частині створення Стратегічного плану розвитку системи охорони здоров'я населення на період до 2030 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це глава відомства Віктор Ляшко і міністр охорони здоров'я США Ксав'є Бесерра домовилися під час зустрічі в межах робочого візиту до США президента України Володимира Зеленського.

"Домовились про співпрацю між міністерствами в частині експертної допомоги щодо написання Стратегічного плану розвитку системи охорони здоров’я населення на період до 2030 року. Розробка цього плану передбачена указом президента, як документу, що вперше систематизує прагнення країни забезпечити універсальний доступ до послуг у сфері охорони здоров'я та поєднається з досягненням цілей сталого розвитку ООН", - написав Ляшко у Facebook.

За словами Ляшка, міністри також обговорили можливість співпраці з Національним інститутом здоров'я США, Центрами контролю та профілактики захворювань та Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA, США). А також можлива співпраця з AMA (American Medical Association) і APHA (American Public Health Association) в межах розвитку лікарського самоврядування в Україні.

Крім цього, міністри обговорили продовження співробітництва країн у рамках Глобального порядку денного з безпеки здоров'я (Global Health Security Agenda).