Квартальні продажі смартфонів зросли більш ніж на 10%

Компанія Gartner представила статистику зі світового ринку смартфонів: у другому кварталі поточного року відвантаження значно зросли, незважаючи на глобальний дефіцит електронних компонентів.

У період з квітня по червень включно було відвантажено приблизно 328,9 млн розумних стільникових апаратів. Це на 10,8% більше в порівнянні з другою чвертю минулого року, коли поставки дорівнювали 296,9 млн одиниць.

Найбільшим гравцем галузі є південнокорейський гігант Samsung, але частка компанії за рік скоротилася з 18,4% до 17,6%.

На друге місце вирвалася китайська Xiaomi, що зуміла випередити Apple. Частка Xiaomi за підсумками минулого кварталу досягла 15,5%. Для порівняння: роком раніше ця компанія контролювала 9,5% глобальної галузі.

Джерело: Gartner

Apple тепер знаходиться на третій позиції з 15,0% проти 12,9% роком раніше. В першу п'ятірку також входять Oppo і Vivo з результатом 10,2% і 9,8% відповідно.

Потрібно відзначити, що з рейтингу повністю вибув китайський гігант Huawei, чий мобільний бізнес впав в зв'язку з жорсткими американськими санкціями.