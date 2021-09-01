У Києві виникла пожежа на ринку "Юність"

У Києві очевидці повідомляють про пожежу, яка виникла на території ринку "Юність". ДСНС наразі не може підтвердити інформацію щодо цього, повідомляє РБК-Україна.

Як повідомляють очевидці, на кадрах відео зображено пожежу на ринку "Юність". Зазначається, що наразі вогонь намагаються ліквідувати вогнеборці, однак ДСНС заперечила інформацію щодо залучення своїх співробітників.

"Дзвінки нам не надходили, наш підрозділ ще не викликали, тобто інформацією ми володіємо такою ж, яку ви бачите на інтернет-ресурсах" , - відзначила прессекретар ДСНС Києва Світлана Водолага.

Автор: Сергій Пишкін