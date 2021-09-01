В наші дні груша стала звичною рослиною місцевих садових ділянок. Вона не тільки смачна, а й корисна для здоров'я людини. Саме тому її особливо люблять люди, які стежать за своїм здоров'ям, повідомляє Вести.

До складу груші входить 0,5 г крохмалю, 0,7 г золи, близько 10 г сахаридов, 0,5 г органічних кислот, а також близько 3 г харчових волокон. Груша на 85% складається з води.

Груша належить до низькокалорійних продуктів, в 100 г плодів міститься всього близько 47 ккал.

Багато хто замислюється про те, які вітаміни в груші. Вона багата на велику кількість вітамінів, серед яких вітамін А, С, К, РР, всі вітаміни групи В.

Мінеральні речовини

Плоди груші багаті мінеральними речовинами, відзначено великий вміст калію, кальцію, натрію, магнію, фосфору, сірки, заліза, хлору і бору.

Груша: користь і шкода для організму

Залежно від особливості організму, груша може надавати різний ефект.

Для чоловіків

При неправильному способі життя, харчуванні і низької фізичної активності щоденне вживання свіжої груші може стати одним з помічників в боротьбі з простатитом. Прийнято використовувати дику грушу для профілактики і лікування захворювань передміхурової залози. Груша бере участь в крово і лімфообігу органів малого таза, що благотворно позначається на потенції. При інфаркті міокарда рекомендується їсти груші через годину після їжі, зміцнюються судини і серцевий м'яз, відновлюється серцевий ритм.

Для жінок

Корисні властивості груші сприятливо впливають на жінку при вагітності. Солодкий плід захищає організм від тератогенного ефекту лікарських препаратів, здатних викликати вроджених вад. Жінці зі складною вагітністю необхідно включати груші в свій щоденний раціон, вони нормалізують гормональний фон, запобігаючи ризик викидня. Крім того, груша цілюще впливає на плід, стимулюючи формування і роботу нервової системи.

Катехін в грушах здатний припиняти процеси старіння організму, омолоджує, бере участь в регенерації клітин, діє як антиоксидант. Ретинол зміцнює зір, впливає на шкіру і волосся, підтримує імунну систему. Груша корисна жінкам з проблемами щитовидної залози при нестачі йоду. Знижує ризик виникнення новоутворень і ракових пухлин жіночий статевих органів при клімаксі.

Груша має здатність знімати пригнічений настрій, дратівливість, покращує пам'ять, підвищує працездатність. Володіючи низькою енергетичною цінністю фрукти призначають при надмірній вазі, порушенні обміну речовин. Тому завдяки невисокій калорійності грушу можна помірно вживати при дієті.

Для дітей

В прикорм дітям призначають грушу не раніше семимісячного віку. Груша аллергенна, тому необхідно уважно стежити за реакцією малюка і вчасно припинити прийом.

Завдяки складу груша незамінна в раціоні дитини. Вона корисна для кишечника, адже здатна нормалізувати його мікрофлору. А калій в складі зміцнює серцевий м'яз і кровоносні судини, відновлює клітини.

Коштом своїх протизапальних властивостей груша корисна для дітей при лікуванні простудних захворювань. Фрукт стимулює захисні сили незміцнілого дитячого організму. Відвари груші мають жарознижувальну антисептичні властивості, знімають високу температуру, полегшують стан при лихоманці, покращують загальний стан тіла в період хвороби.

Антибактеріальну дія груші позбавляє від патогенної флори, а антимікробні властивості допоможуть впоратися із запальними процесами в організмі дитини. При неспокої, нервовому напруженні, неврівноваженості дітям рекомендуються груші. Також плоди рослини допоможуть відновити сили під час навчання і при активних спортивних навантаженнях.

Шкода груші

При всіх своїх корисних властивостях груша корисна тільки в помірних кількостях - кілька плодів в день (вранці, в обід або на ніч) організму буде достатньо. Надмірне вживання призводить до розладів шлунку. Грушу не їдять натщесерце, бо вона може завдати шкоди слизовій оболонці кишечника. Фрукт не можна запивати водою, це викличе бродіння плодів і розлад організму.

Протипоказання

Не рекомендується вживати грушу людям з виразками, гастритами та іншими захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Плоди кислих сортів протипоказані людям похилого віку - вони посилюють розлади нервової системи, вони надмірно підвищують апетит і важко засвоюються організмом.

Груша в медицині

Груша хороша як сечогінний засіб, впливає на запальні процеси сечового міхура, ниркових мисок, виводить камені з нирок. Щоденне вживання груші призводить до зменшення дози сечогінних препаратів, більш швидкому вирішенню асциту. Також груша здатна виводити шлаки, токсини, важкі метали з організму.

Містять мало калорій, багаті біоактивними речовинами плоди груші рекомендуються для діабетиків і при ожирінні. Органічні кислоти беруть участь в обміні речовин, покращують процеси травлення, знезаражують кишечник. Призначають регулярно приймати сік груші по 100 г за півгодини до їди. При хворобах печінки, холециститі необхідно вживати свіжі груші натщесерце - підуть печія, відчуття тяжкості, печіння, біль за грудиною.

При хворобах легенів, сильному кашлі, туберкульозі корисно вживати варення з груш, пити відвари з сушених плодів.

Грушевим соком лікують захворювання кровоносної системи. Помітно зміцнюються капіляри, знижується рівень холестерину, підвищується еластичність стінок кровоносних судин, вирівнюється серцевий ритм.

До наших днів дійшло старовинні ліки проти анемії: до розім'ятих плодів груші додають дві чайні ложки липового меду, приймають 3 рази на день після їди.