Перша область в Україні перейшла на електронні лікарняні

​​​​Полтавська область першою в Україні переходить на електронні лікарняні. Про це повідомив﻿ голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Запровадження цього проєкту, яке ініціювали Мінцифра, МОЗ та НСЗУ, суттєво економить бюджетні кошти, зменшує корупційні ризики під час видачі необґрунтованих листків тимчасової непрацездатності та спрощує страхові виплати, написав голова ОДА.

Отримати е-лікарняний можна так: людина приходить на огляд до медика, а він зі свого боку створює електронний висновок про тимчасову непрацездатність. Звідти документ миттєво потрапляє до відповідного реєстру Пенсійного фонду, де безпосередньо і формується лікарняний, за яким пацієнту надійдуть виплати.

Підтвердження про це людина отримує повідомленням на телефон.

Як зазначив Олег Синєгубов, наразі 98 зі 100 медичних закладів Полтавщини запровадили е-лікарняні. Ще два продовжать формувати паперові листки непрацездатності, поки триває перехідний період.