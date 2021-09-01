У Києві знову запустять групи контролю за COVID-19

У Києві, передусім в навчальних закладах, відновиться робота мобільних груп контролю за протиепідемічним режимом. Про це розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан, повідомляє Сегодня.

Рубан зазначив, що в зв'язку з початком навчального сезону важливо приділяти увагу пропаганді вакцинації та дотримання режиму.

"Сьогод ﻿﻿ ні розпочалося навчання. Школярі та адміністрація шкіл повністю підготовлені до викликів коронавірусу. Кожна школа має алгоритмом дій в разі виявлення хворих. Сьогодні ми перебуваємо в зеленій зоні, і головне завдання - максимально провести вакцинацію. Це потрібно компілювати з навчанням, організовувати пропаганду щодо вакцинації, про заходи, які повинні бути обов'язково - дистанція, масковий режим в окремих групах і щоденний контроль стану здоров'я" , - сказав чиновник.

За словами Рубана, роз'яснювальні роботи не приносять відчутного результату, тому доведеться відновляти роботу груп контролю.