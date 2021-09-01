Трухін вперше прокоментував скандальну ДТП

Народний депутат Олександр Трухін заявив, що ніколи не планував приховувати свого перебування на місці аварії, сприяв співробітникам Національної поліції в зборі інформації під час реєстрації ДТП і надав усі свідчення, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Відразу після інциденту я сам зв'язався з колегами з партії, повідомив про те, що трапилося. Водночас, незважаючи на шок від аварії, я добровільно пред'явив документи співробітникам Національної поліції, максимально сприяв їм у зборі інформації під час реєстрації ДТП і надав усі необхідні свідчення" , - йдеться у надісланій у середу відповіді Трухіна на запит агентства.

"Так, я справді був на місці аварії. І не планував цього приховувати - ні тоді, ні зараз. Під час аварії сильно вдарився головою. Працівники швидкої допомоги, які прибули на місце події, діагностували закриту черепно-мозкову травму і гіпертонічний криз" , - ідеться в тексті відповіді.

Водночас, зазначає Трухін, водії всіх транспортних засобів, які були на місці інциденту, пройшли тест на драгерах, результати якого є в матеріалах розслідування.

"І, наскільки мені відомо, в одного з них показники алкоголю в крові не перевищували норми" , - пише парламентарій.

"Не знаю, наскільки це доречно, але хочу подякувати всім, хто допомагав і просто навіть підійшов; це справді було дуже по-справжньому і щиро - від перехожих і водіїв, які проїжджали повз, до учасників самої аварії. Особливо щодо дітей. Наскільки я знаю, важких травм ніхто не дістав. Я не підтримую зв'язку з постраждалими, але в разі необхідності, звісно, готовий надати їм будь-яку допомогу і підтримку. Сам я наразі проходжу амбулаторне лікування і дуже просив би зрозуміти, що найближчим часом не готовий до зайвої публічності" , - написав депутат.

Він додав, що "спостерігаючи за інформаційним фоном навколо себе, я здогадуюся про замовників. Спасибі за досвід. Час розставить все на свої місця".

ДТП за участю Трухіна сталося на Бориспільській трасі 23 серпня. Автомобіль Audi на великій швидкості в'їхав в автомобіль Ford, який, у свою чергу протаранив Daewoo. Постраждали шестеро осіб, зокрема двоє дітей.

Низка ЗМІ після цього повідомили, що за кермом Audi перебував Трухін, однак згодом видалили цю інформацію.

31 серпня Нацполіція повідомила, що справу розслідуватиме Державне бюро розслідувань.