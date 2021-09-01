Профспілка Приватбанку вимагає звільнити голову наглядової ради

Первинна профспілкова організація співробітників Приватбанку подала позов до Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) щодо звільнення голови наглядової ради Шерон Іскі, повідомляє UBR.

Позивач просить зобов'язати Нацбанк розглянути питання її відповідності вимогам законодавства.

"Суд просять визнати протиправною бездіяльність Національного банку України, яка полягає в неприйнятті заходів реагування на інформацію, що міститься в листі позивача про небездоганності ділову репутацію голови наглядової ради Приватбанку Шерон Іскі", - сказано в повідомленні прес-центру суду.

У вимогах до позову вказується, що в разі встановлення невідповідності вимогам законодавства НБУ зобов'язаний письмово вимагати замінити топ-менеджера.

Зараз суд вирішує питання про відкриття провадження у даній адміністративній позовом.

Додамо, Шерон Іскі очолює наглядову раду банку з 31 липня 2019 року. До цього вона працювала на посадах радника управління технічної допомоги казначейства США і експерта-консультанта МВФ.