Кабмін вніс зміни до порядку нарахування пенсій чорнобильцям

Уряд вніс зміни до Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, повідомляє Деловая столица.

Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабміну 1 вересня 2021 року.

Згідно зі змінами, призначення пенсії по заробітній платі, отриманої за роботу за межами зони відчуження, провадиться на загальних підставах відповідно до закону України "Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування" або за вибором особи відповідно до закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" в розмірах, визначених частиною третьою статті 54 цього закону.

Крім того, мінімальний розмір пенсії в звʼязку з втратою годувальника для непрацездатних членів сімʼї померлого годувальника, які були на його утриманні, становить: на одного непрацездатного члена сімʼї — 50 відсотків пенсії по інвалідності померлого годувальника; на двох і більше непрацездатних членів сімʼї — 100 відсотків пенсії по інвалідності померлого.