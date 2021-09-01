Третина дерев Землі знаходиться під загрозою зникнення – експерти

Близько 30% видів дерев знаходяться під загрозою зникнення. При цьому, 142 види дерев зареєстровані вимерлими в дикій природі, повідомляє Корреспондент.

Третя частина дерев усього світу перебуває під загрозою зникнення. Причиною цього є сільське господарство, тваринництво і лісозаготівлі. Про це йдеться в доповіді, опублікованій на сайті Міжнародної організації з охорони ботанічних садів.

"У рамках глобального вивчення дерев за останні п'ять років були проведені інтенсивні дослідження для збору інформації про ризик зникнення, які аналізували 58 497 видів дерев по всьому світу. Тепер ми знаємо, що 30% видів дерев перебувають під загрозою зникнення, і щонайменше 142 види дерев зареєстровані як вимерлі в дикій природі", – ідеться в релізі.

При цьому з'ясовано, що основними загрозами для дерев є діяльність людини. Зокрема, сільське господарство, вирубування лісів, тваринництво, пожежі, поширення інвазивних шкідників і хвороб.

Важливим фактором також є зміна клімату.

Експерти з'ясували локацію, де дерева можуть зникнути найближчим часом. Це - Малайзія, Індонезія, Бразилія, Китай, Колумбія і Венесуела.