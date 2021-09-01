Кабмін ввів нові тарифи на електроенергію

C 1 жовтня 80% українців менше платитимуть за електроенергію - в зв'язку з зменшенням тарифу до 1,44 грн за кВт*год при місячному споживанні до 250 кВт*год. Тарифи на "світло" для решти 20% споживачів при цьому не виростуть. А ось на вартість опалення та гарячої води уряд більше не впливає - ці тарифи встановлює місцева влада, повідомляє Обозреватель.

При цьому борги міст за газ, які могли перешкодити громадам встановити прийнятні тарифи на воду та тепло, вирішили реструктуризувати. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Хотів би привітати підписання закону, що передбачає реструктуризацію боргів за газ і відшкодування боргів, які виникли через різницю в тарифах... Десятки мільярдів гривень будуть компенсовані. Місцевій владі це дозволить збалансовано вирішити питання з тарифами на тепло і гарячу воду в своїх громадах. Уряд більше не встановлює тарифи, а тому дає місцевим керівникам необхідний інструмент, щоб такі тарифи були справедливим" , - сказав Шмигаль.

За його словами, для того, що реструктуризація пройшла якомога швидше, Кабмін вирішив створити спеціальні комісією на місцях. Вони займуться аналізом і перевіркою сум боргів, які підлягатимуть списанню.

Списання боргів за газ

Президент Володимир Зеленський 27 серпня підписав закон №3508-д. Згідно з цим документом, борги борги газсбитов, облгазів і теплокомуненерго за блакитне паливо "обнулять". В цілому відшкодування з держбюджету складе більше 100 млрд гривень - за фактом за цей газ заплатять з наших податків.

З яких статей бюджету переведуть ці гроші, ще повинна вирішити Верховна Рада. Для цього в парламенті зареєструють ще один законопроект. У ньому пропишуть перевірені державою суми, які підлягають компенсації.

Очікується, що після цього місцева влада зможе встановити справедливі тарифи на гарячу воду і тепло на зиму 2021-2022 рр.

Як змінили тариф на електрику

З 1 жовтня тариф на електроенергію знизили з 1,68 до 1,44 грн за кВт * год при місячному споживанні до 250 кВт * год. Тариф 1,68 грн для всіх, хто споживає більше, залишається низьким.

У 2020 році українці використовували в середньому 170 кВт * год на місяць. Однак споживання "світла" може істотно відрізнятися взимку і влітку - наприклад, у тих, хто користується електроопаленням або електричним котлом для нагріву води.