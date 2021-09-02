У сімействі Land Rover з'явилася "шпигунська" версія

Британські автовиробники вирішили відзначити вихід на кіноекрани 25-го за рахунком фільму про пригоди Джеймса Бонда, повідомляє Обозреватель.

У компанії Aston Martin створили спільно з Corgi Toys інсталяцію з DB5, а Land Rover випустив лімітовану серію позашляховика Defender Bond Edition.

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Джерело: Land Rover

Про це пише пресслужба виробника. Наприкінці вересня відбудеться світовий дебют черговий стрічки бондіани – "Чи не час помирати". До виходу франшизи присвячений випуск спеціальної версії Land Rover Defender V8 Bond Edition.

Новинка отримає сині передні гальмівні супорти
Новинка отримає сині передні гальмівні супорти. Джерело: Land Rover

Новинку створила команда фірмового підрозділу SV Bespoke. Позашляховик буде доступний у версіях 90 та 110. Всі 300 примірників будуть отримають розширену комплектацію Black Pack з 22-дюймовими легкосплавними колісними дисками Luna Gloss Black, синіми передніми гальмівними супортами та емблемою "Defender 007".

Пороги прикрасили накладки "Defender 007"
Пороги прикрасили накладки "Defender 007". Джерело: Land Rover

У списку унікальних опцій Bond Edition – накладки на пороги "Defender 007" з підсвічуванням і особливою анімацією "007" сенсорного дисплея інформаційно-розважальної системи Pivi Pro. У темну пору доби на землю буде проєктуватися напис "007". Інтер'єр версії відрізняється лазерним маркуванням та логотипом SV Bespoke.

Інтер'єр версії відрізняється лазерним маркуванням та логотипом SV Bespoke
Інтер'єр версії відрізняється лазерним маркуванням та логотипом SV Bespoke. Джерело: Land Rover

Крім Defender у фільмі "Не час вмирати" залучені два Range Rover Sport SVR, Range Rover Classic та Land Rover Series III.

Емблема "Defender 007" прикрасила задні двері
Емблема "Defender 007" прикрасила задні двері. Джерело: Land Rover

Версія Bond Edition оснащена 5-літровим бензиновим турбомотором V8 потужністю 525 к.с. У парі з ним працює 8-ступіневою автоматичною трансмісією. Автомобіль набирає першу "сотню" за 5,2 секунди, а максимальна швидкість досягає 240 км/год.

Для сенсорного дисплея інформаційно-розважальної системи Pivi Pro підготували анімацію "007"
Для сенсорного дисплея інформаційно-розважальної системи Pivi Pro підготували анімацію "007". Джерело: Land Rover

Роль знаменитого агента знову зіграє Деніел Крейг, для якого це буде п'ятий та останній фільм бондіани. Прем'єра фільму в Великобританії відбудеться 30 вересня.

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