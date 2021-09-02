У сімействі Land Rover з'явилася "шпигунська" версія

Британські автовиробники вирішили відзначити вихід на кіноекрани 25-го за рахунком фільму про пригоди Джеймса Бонда, повідомляє Обозреватель.

У компанії Aston Martin створили спільно з Corgi Toys інсталяцію з DB5, а Land Rover випустив лімітовану серію позашляховика Defender Bond Edition.

Джерело: Land Rover

Про це пише пресслужба виробника. Наприкінці вересня відбудеться світовий дебют черговий стрічки бондіани – "Чи не час помирати". До виходу франшизи присвячений випуск спеціальної версії Land Rover Defender V8 Bond Edition.

Новинка отримає сині передні гальмівні супорти. Джерело: Land Rover

Новинку створила команда фірмового підрозділу SV Bespoke. Позашляховик буде доступний у версіях 90 та 110. Всі 300 примірників будуть отримають розширену комплектацію Black Pack з 22-дюймовими легкосплавними колісними дисками Luna Gloss Black, синіми передніми гальмівними супортами та емблемою "Defender 007".

Пороги прикрасили накладки "Defender 007". Джерело: Land Rover

У списку унікальних опцій Bond Edition – накладки на пороги "Defender 007" з підсвічуванням і особливою анімацією "007" сенсорного дисплея інформаційно-розважальної системи Pivi Pro. У темну пору доби на землю буде проєктуватися напис "007". Інтер'єр версії відрізняється лазерним маркуванням та логотипом SV Bespoke.

Інтер'єр версії відрізняється лазерним маркуванням та логотипом SV Bespoke. Джерело: Land Rover

Крім Defender у фільмі "Не час вмирати" залучені два Range Rover Sport SVR, Range Rover Classic та Land Rover Series III.

Емблема "Defender 007" прикрасила задні двері. Джерело: Land Rover

Версія Bond Edition оснащена 5-літровим бензиновим турбомотором V8 потужністю 525 к.с. У парі з ним працює 8-ступіневою автоматичною трансмісією. Автомобіль набирає першу "сотню" за 5,2 секунди, а максимальна швидкість досягає 240 км/год.

Для сенсорного дисплея інформаційно-розважальної системи Pivi Pro підготували анімацію "007". Джерело: Land Rover

Роль знаменитого агента знову зіграє Деніел Крейг, для якого це буде п'ятий та останній фільм бондіани. Прем'єра фільму в Великобританії відбудеться 30 вересня.