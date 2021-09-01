В Одесі риба затягла рибалку під воду: чоловік загинув

Страшна історія сталася сьогодні вранці на Хаджибейському лимані: в районі Об'їзної дороги загинув рибалка, повідомляє Думська.

За словами очевидців, чоловікові попалася велика рибина, яка потягла його за собою в воду. Рибалка втратив рівновагу і потонув.

Водолази виявили тіло загиблого в 15 метрах від берега на глибині п'ять метрів.

Одесити в коментарях до новини стверджують, що такої великої риби, яка б змогла затягнути дорослого чоловіка, в Хаджибейському лимані не водиться.