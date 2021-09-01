Радник мера Хмельницького закликав спалювати геїв
Радник мера Хмельницького Назарій Чепко розкритикував ідею відкриття бару для відвідувачів із нетрадиційною орієнтацією в місті, повідомляє Деловая столица.
Відповідні скріншоти опублікували у Facebook ЛГБТ-активісти.
Користувач Instagram під ніком "88virnyj" у дописі, в якому цікавилися думкою городян про можливе відкриття в Хмельницькому бару для геїв, відповів: "
Відкрийте! Нехай воно стане братською могилою! Нехай воно згорить разом із власником бару".
Відзначається, що профіль належить депутатові Городецької міської ради та раднику мера Хмельницького Назарію Чепку.
У мережі обурені.
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