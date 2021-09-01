Казахстан – Україна: огляд голів на відборі ЧС-2022
Збірна України в ці хвилини проводить поєдинок 4-го туру відбору на чемпіонат світу з футболу-2022. У Нур-Султана підопічні Олександра Петракова грають проти збірної Казахстану, повідомляє Обозреватель.
Рахунок був відкритий вже на 92-й секунді, після фантастичного удару Романа Яремчука.
Пропонуємо читачам огляд голів матчу.
Казахстан – Україна 0:1
Гол: 0:1 – 2 Яремчук.
Казахстан – Покатілов, Марочкин, Бистров, Малий, Логвиненко, Куат, Валіуллін, Тагиберген, Васильєв, Нургалієв, Шушеначев.
Україна – Пятов, Соболь, Матвієнко, Караваєв, Зінченко, Буяльський, Ярмоленко, Забарний, Сидорчук, Миколенко, Яремчук.
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