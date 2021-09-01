Казахстан – Україна: огляд голів на відборі ЧС-2022

Збірна України в ці хвилини проводить поєдинок 4-го туру відбору на чемпіонат світу з футболу-2022. У Нур-Султана підопічні Олександра Петракова грають проти збірної Казахстану, повідомляє Обозреватель.

Рахунок був відкритий вже на 92-й секунді, після фантастичного удару Романа Яремчука.

Пропонуємо читачам огляд голів матчу.

Казахстан – Україна 0:1

Гол: 0:1 – 2 Яремчук.

Казахстан – Покатілов, Марочкин, Бистров, Малий, Логвиненко, Куат, Валіуллін, Тагиберген, Васильєв, Нургалієв, Шушеначев.

Україна – Пятов, Соболь, Матвієнко, Караваєв, Зінченко, Буяльський, Ярмоленко, Забарний, Сидорчук, Миколенко, Яремчук.

Олександр Петраков вже жартує з новими підопічними. Джерело: УАФ

Нагадаємо, збірна 1 серпня залишилася без наставника, коли Андрій Шевченко оголосив, що йде з поста головного тренера. За інформацією OBOZREVATEL, причиною такого кроку став невирішене фінансове питання з Українською асоціацією футболу (УАФ).

Шевченко пішов зі збірної України.

Виконком УАФ призначив в.о. головного тренера Олександра Петракова.

Петраков буде тимчасово виконувати обов'язки тренера. Джерело: Getty Images

У неділю, 29 серпня, Олександр Васильович підписав офіційний контракт.

Петраков не викликатиме в збірну гравців з РФ

На своїй презентації Петраков заявив, що не збирається викликати гравців з чемпіонату Росії, аргументуючи це військовим діям з країною-агресором.