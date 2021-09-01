Казахстан – Україна: огляд голів на відборі ЧС-2022

Казахстан – Україна: огляд голів на відборі ЧС-2022

Збірна України в ці хвилини проводить поєдинок 4-го туру відбору на чемпіонат світу з футболу-2022. У Нур-Султана підопічні Олександра Петракова грають проти збірної Казахстану, повідомляє Обозреватель.

Рахунок був відкритий вже на 92-й секунді, після фантастичного удару Романа Яремчука.

Пропонуємо читачам огляд голів матчу.

Казахстан – Україна 0:1

Гол: 0:1 – 2 Яремчук.

Казахстан – Покатілов, Марочкин, Бистров, Малий, Логвиненко, Куат, Валіуллін, Тагиберген, Васильєв, Нургалієв, Шушеначев.

Україна – Пятов, Соболь, Матвієнко, Караваєв, Зінченко, Буяльський, Ярмоленко, Забарний, Сидорчук, Миколенко, Яремчук.

Олександр Петраков вже жартує з новими підопічними.
Олександр Петраков вже жартує з новими підопічними. Джерело: УАФ

Нагадаємо, збірна 1 серпня залишилася без наставника, коли Андрій Шевченко оголосив, що йде з поста головного тренера. За інформацією OBOZREVATEL, причиною такого кроку став невирішене фінансове питання з Українською асоціацією футболу (УАФ).

Шевченко пішов зі збірної України.
Шевченко пішов зі збірної України.

Виконком УАФ призначив в.о. головного тренера Олександра Петракова.

Олександр Петраков збірна України
Петраков буде тимчасово виконувати обов'язки тренера. Джерело: Getty Images

У неділю, 29 серпня, Олександр Васильович підписав офіційний контракт.

Петраков
Петраков не викликатиме в збірну гравців з РФ

На своїй презентації Петраков заявив, що не збирається викликати гравців з чемпіонату Росії, аргументуючи це військовим діям з країною-агресором.

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