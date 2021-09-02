Як уникнути обману при покупці авто з США

Щоб вдало придбати машину в Америці, одного знання англійської або наявності кваліфікованого перекладача мало. Важливо розуміти ризики, які чекають недосвідченого покупця на шляху до володіння машиною мрії, і вміти їх уникнути, повідомляє Обозреватель.

Набагато безпечніше купувати лот за допомогою професійного посередника, який знає всі підводні камені американських аукціонів. Але якщо ви збираєтеся здійснити операцію самостійно, рекомендуємо вам прочитати цю статтю, в якій розповідається про те, як обманюють на аукціонах США.

Из чего состоит цена машины

В первую очередь, следует знать, что приобрести авто самостоятельно не так просто, поскольку в основном все машины доступны к приобретению только при наличии дилерской лицензии. Если таковой нет, необходимо обратиться к брокеру, стоимость услуг которого варьируется от 200 до 500 долларов. Далее вам следует готовиться к тому, что придется оплатить комиссию самому аукциону. Затем вам придется оплатить доставку до дилера, которая может стоить в несколько раз дороже, чем купленная машина.

Таким образом, если вам удастся купить авто, допустим, за 400 долларов, то 1000 долларов, а то и больше, вы отдадите на сопутствующие расходы. Однако, даже с учетом всех перечисленных выше затрат, у вас есть хороший шанс приобрести отличную машину за смешные деньги.

Что такое "кукла" и как не попасться на уловку дилера?

Среди дилеров, продающих машины в США, нередко встречаются недобросовестные продавцы, которые выстраивают бизнес на создании так называемых "кукол". Суть его заключается в том, что битую или утопленную машину покупают на аукционе, делают максимально дешевый и некачественный ремонт для придания товарного вида, а затем выставляют на аукцион повторно под другим номером лота.

На такую уловку нередко попадаются украинцы, которые впервые сталкиваются с приобретением машины через аукцион. Чтобы избежать подобной ситуации, рекомендуем покупать машины не от дилеров, а от страховых компаний, то есть, на аукционе в графе продавец будет стоять отметка "Insurance company". Внешний вид этих машин соответствует страховому случаю, из-за которого они оказались в компании.

Предлагаю рассмотреть наглядный пример - ссылка﻿ на аукцион, где автомобиль продавался первоначально, на фото можно увидеть его состояние и ВИН код автомобиля (SAJWJ6DL9HMK35694)

Як уникнути обману при покупці авто з США

Як уникнути обману при покупці авто з США

Як уникнути обману при покупці авто з США

А вот ссылка﻿ на аукцион, где его уже отремонтировали "народные умельцы" и продают как хороший и даже безаварийный

Як уникнути обману при покупці авто з США

Як уникнути обману при покупці авто з США

Як уникнути обману при покупці авто з США

Любопытно, что в графе "Повреждения" нет ни слова о том, что этот автомобиль был поврежден и как именно это произошло, то есть, вследствие аварии. Неопытному покупателю цена может показаться привлекательной, он не узнает о повреждениях вплоть до того момента, когда получит автомобиль на руки. Но когда автомобиль приедет и обнаружится, что это "кукла", вернуть его будет невозможно.

Самый коварный вид "кукол" – утопленники, то есть, машины, поднятые со дна водоемов. Внешне такие лоты выглядит добротно, однако вся дорогостоящая электроника у них обычно не подлежит восстановлению.

На фотографиях отремонтированные машины могут смотреться привлекательно, и у покупателя может возникнуть вполне резонный вопрос: "В чем же проблема? Даже если я заплачу за эту машину больше, чем она стоила раньше, часть работы за меня уже сделали, мне не придется ремонтировать ее, мыть и делать химчистку салона". Однако необходимо понимать, что это всего лишь фотографии. В реальности машина покрашена некачественно, химчистка произведена самая дешевая, а бампер может быть просто приставлен.

Что такое Biohazard / Chemical ?

Покупая куклу, вы не будете знать историю машины: при каких обстоятельствах она получила повреждения и какие именно – всё это придется выяснять, когда автомобиль попадет к вам в руки. Кроме того, есть такой тип в графе "Повреждения", как "Biohazard/Chemical" - это в большинстве случаев означает наличие пятен крови в салоне, плесень, трупный запах и так далее. И если вы приобретаете лот у страховой компании, то вы сами решаете, готовы ли взять автомобиль после серьезного ДТП, в котором, возможно, были жертвы. Не каждый покупатель готов к такому приобретению. Безусловно, иногда Biohazard – это пятна крови, полученные при незначительных травмах, например, при неудачном столкновении носом с подушкой безопасности. Однако покупатель должен знать о подобных нюансах.

Как обезопасить себя, покупая машину из США?

Покупать автомобиль в Америке надежнее всего через посредника, который посмотрит лот на месте и опишет вам его реальное состояние. Кроме того, посредник нередко берет на себя хлопоты, связанные с растаможкой, поскольку ни один американский дилер не будет заниматься таможенной очисткой на территории Украины.

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