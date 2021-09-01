У США помітили легковик з коровою на задньому сидінні

Інцидент стався на "МакДрайв". З огляду на те, що всесвітньо відомий заклад фастфуду продає бургери з телятиною, це може бути жорстоко, але очевидицю більше цікавило питання "хто запхав корову на заднє сидіння легковика?" І відповідь на нього вона несподівано отримала, повідомляє 24 Канал.

Джессіка Нельсон з міста Мосайні в американському штаті Вісконсін була вкрай здивована, побачивши "корову" на задньому сидінні седана Buick. Чи не гамбургер, а живу тварину.

Жінка зняла побачене на відео, і розмістила повідомлення на своїй сторінці в Facebook: "Ціла корова !!! Ось як можна сказати, що ти живеш у Вісконсині, не зронивши ні слова".

Очевидно, про публікації стало відомо власнику того самого Buick, і він зв'язався з автором відео. Чоловік пояснив, що в машині перебувала не корова, а теля. Він повертався з ярмарку, на якій щойно придбав не одного, а трьох телят, і всі вони їхали на задньому сидінні, просто двоє лежали на кріслах і на підлозі, і були непомітні.