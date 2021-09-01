Уже 75 нагород: підсумки восьмого дня Паралімпіади для України

1 вересня українські паралімпійці завоювали на Іграх у Токіо вісім медалей: дві золоті, дві срібні та чотири бронзові, повідомляє УНИАН.

Золото Україні приніс плавець Максим Крипак, який виграв заплив на 400 метрів вільним стилем. Для нього це вже п'ята медаль на Паралімпіаді-2020.

Максим кріпак / фото REUTERS

17-ту золоту медаль української збірної завоювала Анастасія Москаленко, яка стала чемпіонкою Паралімпіади у штовханні ядра сидячи.

Срібло в активі у Василя Ковальчука (у кульовій стрільбі з 10 метрів) та плавця Олексія Федини (на дистанції 100 метрів брасом).

Бронзові медалі вибороли Ірина Щетник (вже друга медаль на Паралімпіаді-2020 у кульовій стрільбі), Іван Май та Лев Кац (у парних змаганнях у настільному тенісі), Ярина Мотло та Яна Бережна (обидві - у плаванні).

Яна Бережна / фото REUTERS

У медальному заліку збірна України опустилася з п'ятої на шосту позицію. У нашої команди вже 75 нагород: 17 золотих, 35 срібних і 23 бронзові.

Медальний залік Паралімпіади / УНІАН

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