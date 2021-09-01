Таліби опублікували відео з Панджшера

Бойовики радикального руху «Талібан» поділилися відео з афганської провінції Панджшер, де базується Фронт опору, повідомляє Лента.Ру.

На відео потрапили десятки талібів, у багатьох з них є зброя. На записі також видно транспортні засоби бойовиків і військову техніку. Голос за кадром повідомив, що сили руху прорвали вказаний пояс безпеки Панджшера напередодні вночі.

"Зараз муджахиди тут, вчора вони були там, сьогодні, хвала Аллаху, усі позиції уряду були захоплені", - розповів він, показуючи околиці.

Автор ролика вказав на аванпости опозиції на вершині, що потрапили на відео гори. За його словами, всі вони були розгромлені талібами. Він також показав долину, яка до сих пір залишається під контролем уряду Панджшера і зазначив, що частина бойовиків вже рухається в її сторону. Представник руху підкреслив, що наступ «Талібану» був настільки стрімким, що повстанці не встигли підготувати деякі траншеї до бою.