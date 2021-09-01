Користувачам старих ПК заборонили встановлювати Windows 11

Після розкриття дати релізу Windows 11 Microsoft почала попереджати користувачів старих комп'ютерів про неможливість встановити на них нове ПЗ, повідомляє Лента.Ру.

Тим самим компанія повідомляє, що користувачам бета-версії ОС заборонено інсталювати на свої ПК повноцінну версію операційної системи.

Ранні збірки нової ОС можна було встановити навіть на що не відповідають вимогам комп'ютери. За словами авторів, багато користувачів сподівалися, що лазівка в програмі попередньої оцінки Windows дозволить їм перейти на RTM-версію Windows 11 без необхідності купувати новий комп'ютер або оновлювати старе обладнання.

Коростувачі, що зіткнулися з проблемою, побачили на своїх девайсах повідомлення такого змісту: «Ваш комп'ютер не відповідає мінімальним вимогам до обладнання для Windows 11. Також ваш пристрій не відповідає вимогам для участі в програмі попередньої оцінки». В якості альтернативи учасникам програми бета-тестування рекомендували повернутися назад на Windows 10.