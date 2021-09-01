Lotus анонсував кілька нових моделей: усі електричні

Крім того, технологічний підрозділ британського бренду перенесуть до Китаю, а у місті Ухань відкриється новий автозавод Lotus, повідомляє 24 Канал.

Підконтрольна китайському холдингу Geely британская марка Lotus повністю оновлюється і має намір увійти в наступне десятиліття з цілим сімейством нових машин, виключно електричних.

У 2022 році Lotus представить позашляховик Е-класу під кодовою назвою Type 132. За ним, у 2023 році, дебютує чотиридверне купе Е-класу, позначене Type 133. На 2025 рік заплановане розкриття ще одного позашляховика сегмента D, який існує під кодовою назвою Type 134. Під індексом Type 135 розробляється абсолютно новий електричний спортивний автомобіль, який приєднається до лінійки у 2026 році.

Нові моделі приєднаються до електричного гіперкара Evija та спортивного купе Emira – останнього автомобіля від Lotus з бензиновим двигуном. “Евія” та “Еміра” будуть випускатись у англійському Хетелі, тоді як електрокари нової генерації будуватимуть на потужностях китайського підприємства в Ухані.

Джерело: Lotus