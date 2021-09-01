Подати документи для реєстрації шлюбу тепер можна через "Дію"

Українці відтепер можуть подати документи для реєстрації шлюбу на порталі "Дія" - через застосунок також можна буде оплатити адміністративний збір, повідомляє Экономическая правда.

Про це за підсумками засідання уряду написав у Telegram прем'єр Денис Шмигаль.

"В Україні з’явилася можливість реєстрації актів цивільного стану онлайн. Подати документи про намір одружитися або оплатити адміністративний збір за цю послугу відтепер можна буде через портал "Дія".