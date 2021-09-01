Курс валют: підсумки першого дня осені

У перший день нового місяця котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку прискорили зростання і подолали рівень 27 гривень. Тільки чергове втручання Національного банку змогло на час загальмувати падіння гривні.

Що характерно: обсяг виставленої сьогодні на продаж валюти не сильно відрізнявся від вчорашнього дня. А ось охочих купити виявилося набагато більше: почався новий місяць, і з покупками на міжбанк вийшли компанії-нерезиденти, які традиційно на початку кожного місяця конвертують отримані дивіденди в валюту. До них приєдналися імпортери, яких налякало зростання долара, і спекулянти, які вирішили заробити на зростанні. Національний банк, вчора не брав участь в торгах, сьогодні не став ризикувати і вийшов з інтервенцією на продаж валюти за ціною 27,03 гривень. Жорсткі дії регулятора, які останнім часом цілком конкретно вказують ринку, який курс допустимий, а який ні, і сьогодні стримали зростання. Але рівень 27 гривень був подоланий.

Закрили торги середовища на 10,5 копійок на покупці і на 9,5 копійок на продажу вище, ніж у вівторок.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,91 / 26,96 (купівля / продаж).

Торги середовища відкрилися досить вузько: спред на відкритті склав всього 5 копійок. Перша угода за ціною 26,935 гривень пройшла в 9:51. До 11:15 угоди йшли нижче 27 гривень, але до цього моменту все більш дешеве вже розкупили, і покупці самі були змушені піднімати цінник. Незадовго до обідньої перерви на ринку з'явився Національний банк. Якщо позавчора регулятор виходив купувати валюту, то сьогодні - з продажем. Експортери тут же почали виставляти свої заявки трохи нижче рівня, який захищав регулятор, і аж до 15:30 угоди йшли в діапазоні 27,01-27,03. О 15:30 Національний банк пішов, і спекулянти тут же почали чергову гру на підвищення: цінник на покупку виріс до 27,035 гривень, а на продаж - до 27,07 гривень. Втім, це була скоріше гра на публіку, тому що реальних покупців вже не залишилося.

Котирування закриття - 27,02 / 27,035 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився всього на 1 млн в порівнянні з вівторком і склав 194,2 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,9834 гривень.

Офіційний курс долара на 2 вересня встановлений на позначці 27,0029 гривень за долар, зростання на 11,01 копійок.

Офіційний курс євро на 2 вересня встановлений на позначці 31,9323 гривень за євро, зростання на 10,06 копійок.

Готівковий долар в обмінниках Києва за день подорожчав на 5 копійок: вранці його продавали по 26,98-26,99 гривень, а до вечора цінник підняли до 27,03-27,04 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 18:30 - 1,1848. Що вийшли о 15:15 дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі США від інституту ADP показали різке падіння, що викликало різке падіння долара проти інших провідних світових валют. Євро скористався ситуацією і підскочив до позначки 1,1857 долара. Готівковий євро під дією двох факторів відразу (зростання на FOREX і зростання ціни готівкового долара) подорожчав за день на 15 копійок: вранці київські обмінники продавали його по 31,75 гривень, до вечора цінник підняли до 31,90 гривень.

Російський рубль виріс до 72,90 рублів за долар - нового максимуму за останній місяць. Станом на 18:30 він торгується у вузькому діапазоні 72,90-72,96 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці подорожчав на 2 копійки: з 3,63-3,65 до 3,65-3,67 гривень за 10 рублів.