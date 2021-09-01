Байден надихнувся майбутньою зустріччю із Зеленським

Президент США Джо Байден з нетерпінням чекає зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в повідомленні американського лідера в Twitter.

"Я з нетерпінням чекаю можливості вітати президента України Володимира Зеленського у Білому домі сьогодні, щоб підтвердити прихильність Америки суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних устремлінь України" , — написав Байден.

I look forward to welcoming President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine to the White House today to reaffirm America’s commitment to Ukraine’s sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations. — President Biden (@POTUS) September 1, 2021

Нагадаємо, зустріч президентів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена пройде 1 вересня. Вона відбудеться о 14:00 (за місцевим часом) в Овальному кабінеті Білого дому.