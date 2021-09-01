Гігантський теплової міхур виявився причиною катастрофічної посухи

Вчені показали, що гігантський міхур теплої води в південно-західній частині Тихого океану, названий «краплею», пов'язаний з мегазасухою у Чилі, повідомляє Лента.Ру.

Дослідники провели комп'ютерне моделювання для вимірювання фізичних характеристик «краплі», яка спостерігалася з 1979 по 2018 рік, і виявили, що вода стала в ній на 1,5 градуса Цельсія тепліше, ніж 40 років тому. Це приблизно в три рази перевищує середньосвітове підвищення температури поверхні моря.

Вважається, що підвищення глобальної температури, викликане антропогенним спалюванням викопного палива, частково є причиною збільшення розміру теплою «краплі», яка зараз приблизно дорівнює площі Австралії. Ця «крапля» відрізняється від інших подібних явищ довговічністю, що також пояснюється змінами клімату. За даними Національних центрів екологічної інформації, океан поглинає більше 90 відсотків надлишкового тепла, викликаного викидами парникових газів. Сама «крапля» виділяє тепло, що йде в атмосферу, яке потім переноситься повітряними масами на велику відстань.

Виявилося, що саме «крапля» стала причиною появи області високого тиску над Чилі, яке сприяло зменшенню кількості опадів і посилило спекотні і посушливі погодні умови в країні. Тривала посуха, яка триває кілька років, привела до загибелі десятків тисяч сільськогосподарських тварин і виснаження водних ресурсів. Чилійська влада заявили, що катастрофічна посуха є ознакою кліматичної кризи. Гірський хребет Анд позбувся снігових покривів, а рівень водосховищ в столиці Сантьяго сильно знизився.