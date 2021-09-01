У Нігерії бойовики викрали зі школи понад 100 дітей

Озброєні чоловіки викрали понад 100 дітей і кількох вчителів зі школи в штаті Замфара на північному заході Нігерії, повідомляє Лента.Ру.

За словами очевидців події, злочинці напали на освітній заклад в ході занять. Відзначається, що губернатор штату Замфара Белло Матавалле розпорядився тимчасово закрити всі початкові і середні школи в регіоні. У 13 районах штату ввели комендантську годину і обмеження на пересування в нічний час.

У Нігерії регулярно відбуваються випадки викрадення дітей бойовиками з метою отримання викупу. Так, на початку липня група озброєних людей напала на школу-інтернат в розташованому на північному заході Нігерії штаті Кадуна. Зловмисники викрали 140 учнів. До цього повідомлялося про викрадення 200 неповнолітніх в місті Тегина, штат Нігер. Всього з початку року було викрадено понад 1000 дітей.