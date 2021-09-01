Верховним керівником Афганістану стане лідер талібів

Верховним керівником Афганістану буде призначений лідер руху "Талібан" Хайбатулла Ахундзада, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами члена комісії "Талібів" з питань культури Анамулли Самангані, Ахундзада буде лідером, під керівництвом якого управляти Афганістаном буде президент чи прем'єр-міністр.

"Консультації з питання нового уряду... практично завершені. Немає сумнівів щодо присутності Ахундзади в керівництві країни. Він буде керівником уряду, і не повинно бути навіть питань щодо цього", - сказав Самангані.

За даними низки ЗМІ, ймовірно, в новому уряді, який сформують таліби, буде створено пост прем'єра країни. Однак конкретних даних про те, хто ним може стати, поки немає.

Раніше повідомлялося, що в Кандагарі під головуванням лідера руху Хайбатулли Ахундзади протягом декількох днів засідала керівна рада "Талібану", "обговорювалися політичні, соціальні та економічні питання", зокрема і щодо майбутнього уряду.

У середу надходили повідомлення про те, що "Талібан" вже зробив перші призначення, зокрема призначені міністри закордонних справ, оборони і внутрішніх справ.

Хайбатулла Ахундзада є чинним лідером талібів з травня 2016 року. Він народився в Кандагарі, отримав релігійну освіту в Пакистані, брав участь у бойових діях проти радянської армії у 1980-х роках. Потім займався релігійною діяльністю, ставши муллою і мухтасибом. Ахундзада заробив хорошу репутацію серед талібів як духовний лідер, виступав суддею в релігійних суперечках.