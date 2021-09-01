У Польщі викрили банду викрадачів авто: серед затриманих українці

Поліція польського міста Катовіце разом з антитерористичним підрозділом та прикордонниками затримали шістьох членів польсько-української банди викрадачів автомобілів та мотоциклів, повідомляє УНИАН.

За даними правоохоронців, банда діяла з 2020 року. Крім викрадень, зловмисники займалися купівлею крадених автомобілів та наркозлочинністю.

Бандитів затримували у кількох містах Сілезії та Малопольщі. Поліція заарештувала шістьох чоловіків - трьох громадян України та трьох громадян Польщі.

Під час обшуків правоохоронці вилучили в них, зокрема, чотири мотоцикли та легковий автомобіль, а також автозапчастини вартістю приблизно 500 тисяч злотих.

Окрім того, у підозрюваних виявили електронні пристрої, що використовуються для крадіжки транспортних засобів, 56 000 злотих готівкою, 1,5 кг амфетаміну та 300 грамів марихуани, а також обладнання для професійного вирощування коноплі.