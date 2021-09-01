Мендель 2.0: Никифоров розмістив в соцмережі безглузде фото

Прессекретар президента України Сергій Никифоров розмістив кілька своїх фотознімків з Вашингтона, де він перебуває в складі офіційної української делегації, повідомляє Деловая столица.

Знімки викладені в профілі спікера глави держави в Instagram.

На фото Никифоров стоїть на балконі будівлі, можливо готелю, з видом на Білий дім.

На одному зі знімків Никифоров стоїть з висунутим язиком і повторює популярну ілюзію туристів з пам'ятниками. Він нібито "тримає" за верхівку Монумент Вашингтона.

instagram.com/sergii.nykyforov

Не всі користувачі позитивно оцінили фотографію, натякнувши на безглузду поведінку, як для члена офіційної делегації.