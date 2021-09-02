Сім'я Григорія Решетника відсвяткувала День знань у Туреччині

Поки більшість українських зіркових батьків вели дітей до школи, Григорій та Христина Решетники ходили на пляж разом із синами. Так, сім'я телеведучого святкує День знань 2021 у Туреччині, повідомляє 24 Канал.

Ще наприкінці серпня Григорій та Христина Решетники разом з синами Іваном, Дмитром та Олександром відправилися на відпочинок. Родина насолоджується теплим сонцем та морем у Туреччині. Перші дні навчання вони так само проведуть на курорті.

Христина Решетник пояснила, що кінець серпня – початок вересня – єдиний період, коли Григорій Решетник мав змогу влаштувати відпустку. Тому замість походу на лінійку сини шоумена відпочивають на пляжі.

З нагоди свята дружина шоумена показала яскраве фото з трьома дітьми. Вона позувала перед камерою в смугастому купальнику та смарагдовому костюмі, що складався з сорочки оверсайз та шортів. Христина Решетник доповнила образ окулярами та бежевим взуттям.

Фото з інстаграму Христини Решетник

Григорій Решетник також поділився фото, на якому позував на тлі пальм у футболці й шортах.

"Саме про таке 1 вересня я мріяв з 1 класу. Всіх діток та батьків вітаю з Днем знань. Тримаймося, дорогенькі" , – написав ведучий під фото.