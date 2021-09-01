У центрі Києва горить навчальний заклад

У середу ввечері, 1 вересня, в центрі Києва горить навчальний заклад. На місці події працюють рятувальники, повідомляє РБК-Украина.

Про це повідомила прес-секретар ДСНС Києва Світлана Водолага.

"У Києві на бульварі Шевченка 54/56 сталася пожежа в навчальному закладі. На другому поверсі в кабінеті сталося загоряння на площі 50 квадратних метрів" , - повідомила вона.

В результаті пожежі жертв і постраждалих немає.

На місці події працюють рятувальники ДСНС, медики та поліція.

Судячи з Google Maps, пожежа сталася в гімназії імені Михайла Драгоманова.

Автор: Валерія Поліщук