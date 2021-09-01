У Дніпропетровський області розпродають майно шахти Ахметова

У Дніпропетровській області продають споруди і майно шахти «Благодатна», якою володіє компанія «ДТЕК» олігарха Ріната Ахметова, повідомляє Телеканал D1.

У березні цього року гендиректор об'єднання «ДТЕК Павлоградвугілля» Сергій Воронін заявив про наміри закрити дві з десяти шахт підприємства - імені Сташкова в Першотравенську і «Благодатна» у Павлограді. На порталі «Prozorro.Продажі» вже з'явився аукціон з продажу споруд та обладнання останньої.

Переможець аукціону зможе отримати в своє володіння споруди шахти «Благодатна» і її обладнання - конвеєри, електродвигуни, сигналізатори, пускачі, автомати, лебідку, автоматичний вимикач і козловий кран. Стартова ціна становить 14 мільйонів 32 тисячі 876 гривень. Аукціон пройде вже завтра - 2 вересня.