Євросолідарності виграла у Верховному Суді справу за позовом Портнова

Партія «Європейська солідарність» виграла справу за позовом Андрія Портнова про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування інформації, повідомляє НикВести.

Йдеться про заяву фракції у Верховній Раді України 8-го скликання про передачу в управління Андрію Портнову телеканалу «NewsOne».

Відповідне рішення Верховний Суд прийняв 18 серпня 2021 року. Згідно з документом, Андрію Портнову відмовлено в задоволенні позовних вимог, оскільки наведене в заяві фракції вираз «Передача українського телеканалу в руки втікача, соратника Януковича, який підозрюється в причетності до злочинів проти учасників Революції Переваги, окупації Криму і в державній зраді - ставить під загрозу національну безпеку України, невід'ємною частиною якої є інформаційна безпека » не містить складу правопорушення, яке є підставою для задоволення позовних вимог про захист честі і гідності.

Крім того, Верховний Суд стягнув з Андрія Портнова на користь партії судові витрати по справі.